900 ezer magyar ház tulajdonosának jöhet a nagy fordulat: akár 90 százalékkal is csökkenhet a fűtésszámla

Magyarországon közel 900 ezer Kádár-kocka áll, és ezek többsége ma is rengeteg energiát emészt fel. A korszerűtlen családi házak fenntartása egyre nagyobb terhet jelent a tulajdonosoknak, most azonban olyan országos kezdeményezés indult, amely teljesen átírhatja a felújítás lehetőségeit. A cél nem kevesebb, mint hogy a sokszor méregdrága rezsijű otthonok bontás nélkül váljanak korszerű, energiatakarékos házakká – akár 90 százalékkal alacsonyabb fenntartási költséggel – derül ki a Portfolio cikkéből.

Rengeteg magyar fizet feleslegesen vagyonokat a fűtésért

A hazai családi házak közel…