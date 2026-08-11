900 ezer magyar ház tulajdonosának jöhet a nagy fordulat: akár 90 százalékkal is csökkenhet a fűtésszámla
Magyarországon közel 900 ezer Kádár-kocka áll, és ezek többsége ma is rengeteg energiát emészt fel. A korszerűtlen családi házak fenntartása egyre nagyobb terhet jelent a tulajdonosoknak, most azonban olyan országos kezdeményezés indult, amely teljesen átírhatja a felújítás lehetőségeit. A cél nem kevesebb, mint hogy a sokszor méregdrága rezsijű otthonok bontás nélkül váljanak korszerű, energiatakarékos házakká – akár 90 százalékkal alacsonyabb fenntartási költséggel – derül ki a Portfolio cikkéből.
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