Sokkoló számok: 25 millió lakás nélkül összeomolhat Európa lakáspiaca

Soha nem látott méretű lakásépítési hullámra lenne szükség Európában, különben a lakhatási válság kezelhetetlenné válhat. Az Európai Bizottság saját számításai szerint a következő 10 évben legalább 25 millió új otthont kellene felépíteni, különben a lakáshiány, az elszálló árak és a társadalmi feszültségek tovább mélyülnek – olvashatjuk az Economx cikkében.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy ebből 7 millió lakás azonnali „válságkezelő” építés lenne, amely nélkül egyes régiókban teljesen elérhetetlenné válhat a lakhatás. A beruházás teljes költsége meghaladhatja az 1,68 ezer…