Sokkoló számok: 25 millió lakás nélkül összeomolhat Európa lakáspiaca
Soha nem látott méretű lakásépítési hullámra lenne szükség Európában, különben a lakhatási válság kezelhetetlenné válhat. Az Európai Bizottság saját számításai szerint a következő 10 évben legalább 25 millió új otthont kellene felépíteni, különben a lakáshiány, az elszálló árak és a társadalmi feszültségek tovább mélyülnek – olvashatjuk az Economx cikkében.
A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy ebből 7 millió lakás azonnali „válságkezelő” építés lenne, amely nélkül egyes régiókban teljesen elérhetetlenné válhat a lakhatás. A beruházás teljes költsége meghaladhatja az 1,68 ezer…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.
Adó és jog
Retail
Új pláza épül Budapest mellett, már idén megnyílhat
Az M3-as autópálya mellett valósul meg a beruházás.