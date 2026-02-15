Hatalmas pénzmozgás indulhat: a globális befektetők hirtelen Közép-Európára fókuszálnak
Komoly fordulat körvonalazódik az európai ingatlanpiacon: a nemzetközi befektetők egyre nagyobb arányban fordulnak Közép-Kelet-Európa felé, miközben a régióban már most látványosan élénkül az adásvételek és portfólióátrendezések száma. A CBRE friss felmérése szerint a következő időszak egyik legnagyobb nyertese éppen ez a térség lehet – írja az Economx.
A „European Investor Intentions Survey 2026" adatai alapján minden ötödik befektető már aktív a régióban, vagy idén tervezi ide irányítani a tőkéjét. Ez nemcsak növekvő érdeklődést jelent, hanem komoly pénzmozgások előjele is, amelyek…
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.
Új pláza épül Budapest mellett, már idén megnyílhat
Az M3-as autópálya mellett valósul meg a beruházás.