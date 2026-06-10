Sokan itt követik el a legnagyobb hibát hitelfelvételnél: nem azt nézik, amire valójában figyelni kellene
Amikor valaki hitelfelvétel előtt áll, az első kérdés általában ugyanaz: mekkora összeget hajlandó adni a bank? Pedig a legfontosabb kérdés valójában nem itt kezdődik. Sokkal inkább ott, hogy mennyi pénz marad a havi fizetésből a törlesztőrészlet kifizetése után, és marad-e elegendő mozgástér a mindennapi életre.
Mert attól, hogy a bank papíron megfelelőnek látja a jövedelmedet egy adott hitelösszeghez, még korántsem biztos, hogy hosszú távon is kényelmesen vállalható lesz az a havi teher.
A maximális hitelösszeg és a biztonságosan vállalható hitel…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.