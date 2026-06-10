Megnyitott egy banki e-mailt, és kiderült: évente 47 000 forintot fizet feleslegesen
Évente tízezrek mehetnek el egy bankszámlára úgy, hogy észre sem veszed. Anna 47 000 forintot fizetett ki egy év alatt, majd megnézte, van-e olcsóbb megoldás. A cikkből kiderül, hol keresd a rejtett banki költségeket, mire figyelj váltás előtt, és hogyan derítheted ki pár perc alatt, fizetsz-e feleslegesen. Mit jelent ez neked? Ha van bankszámlád, minden […]Tovább a teljes cikkre
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