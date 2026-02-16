Pénzt adnak a bankok a lakásvásárlóknak: brutális kedvezmények jöttek az Otthon Start mellé
Soha nem látott verseny indult a bankok között az Otthon Start hitel miatt: egyes ajánlatoknál már nemcsak a fix, alacsony kamat a vonzó, hanem több százezer forintos ajándékpénz is jár a hitel mellé – írja a Pénzcentrum. Az elemzések szerint egy átlagos hiteligénylő akár a havi törlesztőrészletének többszörösét is visszakaphatja készpénzben.
Az Otthon Start néhány hónap alatt teljesen átrendezte a lakáshitelpiacot. A támogatott konstrukciók már a teljes hitelkihelyezés mintegy 80 százalékát adják, és a bankok egymást túllicitálva próbálják megszerezni az…Tovább a teljes cikkre
