Fontos határidőt jelentett be az MVM: aki nem nyilatkozik időben, elveszítheti a rezsikedvezményt

Komoly figyelmeztetést adott ki az MVM: február 16-tól elindult a nyilatkozattétel, és aki nem teszi meg időben, eleshet az áramra járó rezsikompenzációtól. Az érintett fogyasztóknak mindenképpen lépniük kell, különben a kedvezmény automatikusan megszűnhet – tájékoztatott a Pénzcentrum.

Az intézkedés elsősorban azokat érinti, akik elektromos árammal fűtenek, vagy a rezsitámogatást nem a gáz-, hanem az áramszámlájukon szeretnék érvényesíteni. Számukra kötelező a nyilatkozat benyújtása, különben nem jogosultak a kedvezményre.

Elindult a nyilatkozattétel – több módon is intézhető

Az MVM február 16-tól megnyitotta…