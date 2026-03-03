Pénzeső Terézvárosban: százmilliók érkeznek a társasházakhoz – liftre, kamerára, felújításra is lehet pályázni

Komoly támogatási hullám indul Terézvárosban: az önkormányzat meghirdette az idei társasházi pályázatokat, és közel 700 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre a kerület házai számára. A támogatás szinte minden fontos felújítási területet érint – a liftcserétől a biztonsági kamerarendszer kiépítéséig – derül ki a Portfolio cikkéből.

A bejelentés szerint a pályázati lehetőségek már elérhetők, és a társasházak széles körben igényelhetnek forrást a legégetőbb korszerűsítési munkákra a VI. kerületben.

Lift, homlokzat, villanyvezeték – most mindenre lehet pénzt kérni

A most kiírt pályázatok…