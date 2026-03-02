Megkezdődött az alapkamat csökkenése. De meddig tarthat és milyen hatása lehet?

Az MNB döntése alapján 25 bázisponttal csökken az alapkamat február 25-től. Az irányadó kamatszint ezzel a lépéssel 6,25 százalék lett. De mi történhet a megtakarításokkal, hitelkamatokkal ebben a helyzetben? A Bankmonitor szakértői ennek is utánanéztek. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a jegybanki alapkamat 25 bázispontos csökkenéséről döntött. Ezzel a lépéssel az irányadó kamatszint 6,50 százalékról […]