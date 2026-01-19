OtthonTérkép mobilapp – így csaphatsz le az árcsökkenésekre, mielőtt mások észrevennék
Megtaláltad az álomlakást, de az ára még túl magas? Ez sokkal gyakoribb helyzet, mint gondolnád. Az ingatlanpiacon rengeteg hirdetés indul optimista árazással, majd hetek vagy hónapok múlva csökken az ár. Ilyenkor azonban nem az nyer, aki később veszi észre a változást, hanem az, aki azonnal reagál. Ebben segít az OtthonTérkép mobilalkalmazás Árfigyelő funkciója, amely azonnal értesít, ha egy kinézett ingatlan ára módosul. Egy gyors döntés egy feszes piacon akár milliókat is jelenthet.
Miért jelent valódi előnyt az OtthonTérkép app?
Az…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.