Prémium újépítésű balatoni otthonok exkluzív környezetben – még elérhetők Otthon Starttal

Új szakaszába lépett Balatonlelle egyik legígéretesebb lakóingatlan-fejlesztése, a MyLelle Residence. A kivitelezés az ütemtervnek megfelelően halad, így minden feltétel adott ahhoz, hogy a tulajdonosok még a 2026-os nyári szezon előtt birtokba vehessék modern, energiatakarékos otthonaikat. A lakások közel 80%-a már elkelt, a még elérhető ingatlanok pedig kifejezetten ritka lehetőséget jelentenek a Balaton déli partján – különösen úgy, hogy több lakás az Otthon Start Program keretében is megvásárolható.
Beköltözhető otthonok 2026 nyarára – teraszokkal, balatoni életérzéssel
A MyLelle Residence lakásai tudatosan…Tovább a teljes cikkre
