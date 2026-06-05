„Azt hittem, egyedülállóként esélyem sincs lakást venni” – így segített az Otthon Start a válás után

Egyedülállóként könnyen gondolhatod, hogy a lakásvásárlás teljes folyamatát egyedül kell végigcsinálnod. Kinga két év alatt több millió forintot fizetett ki albérletre, miközben egyre inkább úgy érezte, hogy nem jut előrébb. Hogy jött a felismerés és mi volt a fordulópont? Ismerd meg Kinga történetét a válás utáni lakhatási dilemmákról és végül az új otthon sikersztorijáról. Két […]