„Azt hittem, egyedülállóként esélyem sincs lakást venni” – így segített az Otthon Start a válás után
Egyedülállóként könnyen gondolhatod, hogy a lakásvásárlás teljes folyamatát egyedül kell végigcsinálnod. Kinga két év alatt több millió forintot fizetett ki albérletre, miközben egyre inkább úgy érezte, hogy nem jut előrébb. Hogy jött a felismerés és mi volt a fordulópont? Ismerd meg Kinga történetét a válás utáni lakhatási dilemmákról és végül az új otthon sikersztorijáról. Két […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.