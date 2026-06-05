A legdrágább mondat: „Velünk úgysem történhet meg.”

Miért fizetünk nagy árat azért, amire nem számítunk? A műtét előtt álló beteg, az összetört lábbal kórházban fekvő sportoló, az egyedül maradt házastárs mind ugyanazt mondja: „Nem gondoltam volna, hogy ez velünk is megtörténhet.” Ez az egyik legköltségesebb mondat, amit egy magyar háztartás kimondhat – mert általában pont ekkor derül ki, hogy nincs életbiztosítás, nincs […]