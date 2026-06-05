A legdrágább mondat: „Velünk úgysem történhet meg.”
Miért fizetünk nagy árat azért, amire nem számítunk? A műtét előtt álló beteg, az összetört lábbal kórházban fekvő sportoló, az egyedül maradt házastárs mind ugyanazt mondja: „Nem gondoltam volna, hogy ez velünk is megtörténhet.” Ez az egyik legköltségesebb mondat, amit egy magyar háztartás kimondhat – mert általában pont ekkor derül ki, hogy nincs életbiztosítás, nincs […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.