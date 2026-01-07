Otthon Starttal is megvásárolható lakások országszerte – kertkapcsolatostól a belvárosi erkélyesig
Az Otthon Start program nemcsak a családi házaknál, hanem városi és kertvárosi lakásoknál is komoly lehetőséget nyit a vásárlók előtt. Az alábbi válogatásban négy különböző városban található, jó állapotú vagy felújított lakást mutatunk be, amelyek mind megvásárolhatók az Otthon Start kedvezményes feltételeivel. Kertkapcsolatos téglalakás, felújított panel, gyorsan költözhető fővárosi otthon és belvárosi, erkélyes lakás is szerepel a kínálatban.
Győr-Pinnyéd: kertkapcsolatos, újszerű téglalakás nagy terasszal
Győr-Pinnyéd kedvelt részén, egy 2020-ban átadott, mindössze hatlakásos társasház földszintjén található ez a 113 négyzetméteres, amerikai…
