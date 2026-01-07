Nincs fék: az Otthon Start hitel novemberben is letarolta a piacot – rekordok dőltek meg
Úgy tűnik, megállíthatatlan az Otthon Start hitel. Novemberben újabb csúcs dőlt meg a lakáshitelek piacán, és a számok alapján már nem kérdés: ez a konstrukció teljesen átrajzolta a magyar hitelpiacot – tájékoztatott a BiztosDöntés.hu. Miközben a lakáshitelek soha nem látott magasságba emelkedtek, a bankok egymásra licitálva próbálják magukhoz csábítani az igénylőket – akár több százezer forintos jóváírásokkal.
Új rekord: 274 milliárd forint egyetlen hónap alatt
Novemberben az új lakáshitel-szerződések összege 274 milliárd forintra ugrott, ami még az októberi rekordot is…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.