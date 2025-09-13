Otthon Start-láz: milliókat nyerhetünk, de közben veszélyesen túltolhatjuk az ingatlanpiacot – jön a kijózanodás?

Mindenki az Otthon Start 3%-os hitelprogramról beszél, de vajon tényleg aranybánya, vagy inkább egy ketyegő bomba a magyar ingatlanpiacon? A Bankmonitor alapítója, Sándorfi Balázs a Portfoliónak adott interjúban kőkemény figyelmeztetést osztott meg: a túl sok „jó hitel” veszélyes túlkitettséghez vezethet.

Már most látszik, hogy az árak elszabadulhatnak, hiszen korábbi tapasztalatok szerint a támogatott hitelek 6–12 hónapon belül minimum 10%-os drágulást hoznak.

Egy 50 milliós hitel 25 év alatt 29,5 milliós előnyt jelent a piaci kamatokhoz képest – ez önmagában brutális…