Megjött a Döntés: Felújítják a Szentendrei HÉV-et! – 326 Milliárdos Projekt Indulhat
54 vadonatúj HÉV-szerelvény, teljes pályafelújítás, állomásmodernizáció – de mikor lesz belőle valóság?
Végre zöld jelzést kapott a H5-ös, szentendrei HÉV felújítása – derült ki a kedd éjjel megjelent Magyar Közlönyből. A kormány hivatalosan is rábólintott a projektre, ami a teljes vonal megújítását és 54 új jármű beszerzését ígéri. De van egy csavar: nincs határidő, nincs befejezési dátum, csak „egyetértés”.
Mit tudunk biztosan?• A fejlesztés műszaki tartalmát „racionalizálják” – vagyis átszabják a terveket• Lezárják a tervezési szakaszt• Elindulhat a kivitelezés közbeszerzése•…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek