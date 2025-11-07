Megjött a Döntés: Felújítják a Szentendrei HÉV-et! – 326 Milliárdos Projekt Indulhat

54 vadonatúj HÉV-szerelvény, teljes pályafelújítás, állomásmodernizáció – de mikor lesz belőle valóság?

Végre zöld jelzést kapott a H5-ös, szentendrei HÉV felújítása – derült ki a kedd éjjel megjelent Magyar Közlönyből. A kormány hivatalosan is rábólintott a projektre, ami a teljes vonal megújítását és 54 új jármű beszerzését ígéri. De van egy csavar: nincs határidő, nincs befejezési dátum, csak „egyetértés”.

Mit tudunk biztosan?• A fejlesztés műszaki tartalmát „racionalizálják” – vagyis átszabják a terveket• Lezárják a tervezési szakaszt• Elindulhat a kivitelezés közbeszerzése•…