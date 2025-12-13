Óriási fordulat az ingatlanpiacon: pert nyert a Reálmonitor – az Ingatlan.com válasza csak tovább fokozza a feszültséget

Felrobbant az ingatlanos szakma: jogerős ítélet mondta ki, hogy a Reálmonitor új szolgáltatásai összhangban állnak az EU-s joggal – az Ingatlan.com pedig azonnal visszavágott.A döntés akár alapjaiban rengetheti meg a magyar ingatlanhirdetési piacot – tájékoztatott oldalán a Portfolio.

Reálmonitor: megnyertük a pert – indulhat az európai terjeszkedés

A Reálmonitor Kft. jogerősen győzött az Ingatlan.com-mal szemben. A bíróság kimondta:az Árminimum.hu és az Ingatlanhirdetés Figyelő app teljesen megfelel az EU adatbázis-védelmi irányelveinek, vagyis legálisan működik.

A cég szerint ez a döntés gyakorlatilag…