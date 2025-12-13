Lassulhat az áremelkedés az ingatlanpiacon: 2026-ban új egyensúly alakulhat ki
Megtorpant az őszi adásvételi lendület, miközben történelmi csúcsra futott fel a lakáshitelezés – a Duna House legfrissebb ingatlanpiaci barométere szerint a magyar lakáspiac novemberben kettős képet mutatott. A tranzakciószám csökkent, ugyanakkor a finanszírozási oldalon soha nem látott aktivitás jelent meg, ami előrevetíti az árak emelkedésének lassulását a következő évben.
Kevesebb adásvétel, kifulladó őszi hullám
A Duna House becslése alapján novemberben országosan 9 503 lakóingatlan cserélt gazdát. Ez az előző hónaphoz képest 17,5 százalékos, éves összevetésben pedig 15,7 százalékos visszaesést…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.