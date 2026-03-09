Olcsónak tűnik, de sokba kerülhet: a lakásbiztosítás rejtett csapdái, amikről kevesen tudnak

Sokan csak az éves díjat nézik, amikor lakásbiztosítást választanak, pedig ez könnyen súlyos hibához vezethet. A szakértők szerint rengeteg magyar ingatlan alulbiztosított vagy elavult szerződéssel rendelkezik, ami egy káreseménynél komoly pénzügyi veszteséget okozhat. A márciusi lakásbiztosítási kampány ezért nemcsak az olcsóbb díjakról szól, hanem arról is, hogy kiderüljön: valóban véd-e a biztosításunk, amikor igazán szükség lenne rá.

Sokan csak az árat nézik – pedig ez a legnagyobb hiba

A lakásbiztosítási kampány minden évben sokakat arra ösztönöz, hogy új ajánlatokat keressenek….