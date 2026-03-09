Meglepő statisztika: ezért érezhetik magukat jobban a külföldiek Magyarországon, mint sok nyugati országban

Friss európai adatok szerint a külföldiek sok országban komoly diszkriminációval találkoznak, különösen lakhatási ügyek intézésekor. A meglepő fordulat azonban az, hogy Magyarország a rangsor végén szerepel – vagyis itt érzik a legkevésbé a megkülönböztetést a külföldön születettek. Ez az eredmény különösen érdekes annak fényében, hogy több nyugat-európai országban jóval kedvezőtlenebb tapasztalatokról számoltak be írja a Pénzcentrum.

A lakhatás az egyik legérzékenyebb pont Európában

Az Eurostat friss elemzése azt vizsgálta, hogy az európai országokban élő külföldiek és helyben született lakosok milyen…