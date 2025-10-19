Négy budapesti lakópark, négy életstílus – válaszd ki a hozzád illőt!

Budapest újépítésű lakóparkjai ma már nem csupán lakóhelyet, hanem életstílust kínálnak. A modern városi kényelem, az okosotthon-megoldások, a zöldfelületek és a prémium szolgáltatások egyre több vásárló és befektető figyelmét vonzzák. A most következő projektek mind a kortárs városi élet különböző arcait mutatják meg – a Duna-parti luxustól a fiatalos belvárosi lendületig.

Metrodom River – Prémium életérzés a Duna-parton

A XI. kerületben épülő Metrodom River a modern városi luxus mintapéldája. A Duna közelsége, a lenyűgöző panoráma és az épület elegáns, kortárs…