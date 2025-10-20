Otthon 
magazin@otthonterkep.hu Otthonterkep

Jön az új lakásvásárlási forradalom: a kormány törvényjavaslata mindent megváltoztat az ingatlanpiacon!

Már a tervezőasztalról is biztonságosan lehet majd lakást venni hitelre – ezt teszi lehetővé az a frissen benyújtott törvényjavaslat, amellyel a kormány bevezetné a társasházi építményi jogot – olvashatjuk a Portfolio oldalán. A jogszabálytervezet új korszakot hozhat az újépítésű lakások piacán: a vevők, a fejlesztők és a bankok egyaránt nyernek vele.

️ Mi változik pontosan?
A Miniszterelnökséget vezető miniszter által beterjesztett javaslat célja, hogy már az építkezés korai szakaszában önálló jogi státuszt kapjanak a még épülő lakások. Ez azt jelenti,…

Tovább a teljes cikkre


Topsztori