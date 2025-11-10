Ne maradj le a legjobb ingatlanajánlatokról – légy mindig naprakész az OtthonTérkép mobilappal!
Az ingatlanpiacon minden perc számít. A legjobb ajánlatok gyakran néhány napon belül eltűnnek, így az, aki időben reagál, komoly előnyhöz jut. Az OtthonTérkép mobilalkalmazás segítségével elsőként értesülhetsz az árak csökkenéséről, így mindig egy lépéssel a többi érdeklődő előtt járhatsz — akár otthon, akár útközben.
Miért fontos, hogy azonnal lásd az ármozgásokat?
A kedvezményes árú ingatlanok gyorsan gazdára találnak. Egy-egy árengedményről időben értesülve te lehetsz az első, aki ajánlatot tesz — így megszerezheted az álomlakást, vagy akár a következő sikeres befektetésedet.Az…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek