Lakhatási Armageddon közelít Magyarországon – a folyamat már elindult, és milliók életét forgatja fel

Téboly az ingatlanpiacon: miközben a bérek alig nőnek, a lakásárak elszálltak, az albérletpiac lángol, és a fiatalok már csak álmodoznak a saját otthonról.A kormány 3%-os Otthon Start Programja sem tudta megállítani a lavinát – sőt, sokak szerint csak olajat öntött a tűzre – olvashatjuk a Pénzcentrum oldalán.

„Lesz lakásod? Ugyan, álmodj csak tovább!”

A magyar álom – egy saját lakás, egy kis terasz, egy csésze kávé a reggeli napsütésben – egyre többeknek elérhetetlen luxussá válik.Miközben a boltokban már megszoktuk a…