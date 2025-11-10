Lakhatási Armageddon közelít Magyarországon – a folyamat már elindult, és milliók életét forgatja fel
Téboly az ingatlanpiacon: miközben a bérek alig nőnek, a lakásárak elszálltak, az albérletpiac lángol, és a fiatalok már csak álmodoznak a saját otthonról.A kormány 3%-os Otthon Start Programja sem tudta megállítani a lavinát – sőt, sokak szerint csak olajat öntött a tűzre – olvashatjuk a Pénzcentrum oldalán.
„Lesz lakásod? Ugyan, álmodj csak tovább!”
A magyar álom – egy saját lakás, egy kis terasz, egy csésze kávé a reggeli napsütésben – egyre többeknek elérhetetlen luxussá válik.Miközben a boltokban már megszoktuk a…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek