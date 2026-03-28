Most kell lépni: brutális drágulás jön az építőanyagoknál – aki vár, komoly árat fizethet
Újabb sokk közeleg az építőiparban: szakértők szerint már áprilistól akár 10–25 százalékkal is megugorhatnak az építőanyagok árai. A háttérben a közel-keleti konfliktus, az energiaárak emelkedése és a nyersanyagok drágulása áll – és a helyzet gyorsan romolhat – írja a Portfolio.
A figyelmeztetés egyértelmű: aki építkezést vagy felújítást tervez, annak most kell dönteni.
Minden egyszerre drágul – és ez láncreakciót indított el
Az építőanyagok ára nem egyetlen tényező miatt emelkedik. Az olaj- és gázárak növekedése, a forint gyengülése és a szállítási…
