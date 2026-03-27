Már 700 Munkáshitelt igénylő fiatalnak van 30 napot meghaladó késedelme

Valami nem egészen működik jól a Munkáshitelnél. Az igénylések száma elmaradt a várakozásoktól az első évben. Ráadásul az elmaradással rendelkező ügyletek száma is meglehetősen magas. Nincs ok pánikra, de mindenképpen érdemes nyomon követni a kedvezményes hitel alakulását. A Munkáshitel egy legfeljebb 4 millió forint összegű, maximum 10 éves futamidejű kamatmentes, szabad felhasználású támogatott hitel. A […]