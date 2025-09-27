Mit szólnál egy tengerparti, panorámás luxusvillához?
A horvát tengerpart egyik legnépszerűbb városa, Split közelében kínálják ezeket a modern luxusvillákat, amelyek mind lenyűgöző panorámával, medencével és magas minőségű kialakítással várják új tulajdonosaikat. Split nemcsak gazdag történelmi örökségével és a Diocletianus-palotával csábítja a látogatókat, hanem nyüzsgő kikötővárosként, pezsgő kulturális központként és a környék gyönyörű strandjainak kapujaként is vonzó célpont. Az itt elérhető villák Rogoznicától Sevidig, Omistól Podstranáig biztosítják a mediterrán életérzést, legyen szó állandó otthonról vagy nyaralóról.
Álomvilla Rogoznicában
Rogoznica központjától 3 km-re, Split repülőterétől 30 km-re kínálják…Tovább a teljes cikkre
