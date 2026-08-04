Miért maradnak a legjobb dolgozók? A biztosítás, mint lojalitási eszköz

A hazai munkaerőpiacon egyre nehezebb pusztán fizetéssel megtartani a legjobb munkatársakat. Egy versenyképes bér ma már alapkövetelmény, nem megkülönböztető tényező. A valódi lojalitást inkább az adja, ha a munkavállaló azt érzi, hogy a munkáltató a mindennapi biztonságára és egészségére is figyel. Ebben nyújtanak egyre nagyobb szerepet a munkáltató által kötött csoportos biztosítások. Egyre több hazai […]