Miért maradnak a legjobb dolgozók? A biztosítás, mint lojalitási eszköz
A hazai munkaerőpiacon egyre nehezebb pusztán fizetéssel megtartani a legjobb munkatársakat. Egy versenyképes bér ma már alapkövetelmény, nem megkülönböztető tényező. A valódi lojalitást inkább az adja, ha a munkavállaló azt érzi, hogy a munkáltató a mindennapi biztonságára és egészségére is figyel. Ebben nyújtanak egyre nagyobb szerepet a munkáltató által kötött csoportos biztosítások. Egyre több hazai […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.