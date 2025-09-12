Milliós sarc, középfokú végzettség és nyelvtudás? – Navracsics belengette: vizsgálják a botrányos betelepülési szabályokat!

Alig két hónap telt el a helyi önazonosság védelméről szóló törvény életbe lépése óta, de máris egyre több település húz meghökkentő szabályokat a betelepülők elé.

Rajkán 1,5 millió forintos hozzájárulás a feltétel,

Újlengyelben munkaviszony, vállalkozói státusz vagy tanulói jogviszony kell,

Sátoraljaújhelyen magyar nyelvtudást,

Taktaharkányban pedig középfokú végzettséget várnak el az újonnan érkezőktől.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban leszögezte: tilos diszkriminálni, és minden rendeletet folyamatosan vizsgálnak a kormányhivatalok. Ha kiderül, hogy valamelyik szabály ellentétes az alaptörvénnyel, az önkormányzatnak…