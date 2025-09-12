Szabász munkatársat keres a szolnoki H.I.D. Textil Kft.
A több mint 30 éve működő, stabil hátterű szolnoki varróüzem, a H.I.D. Textil Kft. új munkatársat keres szabász pozícióba. A cég elsősorban táskák és különféle kiegészítők gyártásával foglalkozik, így az új kolléga fontos szerepet kap a gyártási folyamatban: a textilanyagok előkészítésében és vágásában.
Milyen feladatok várnak a leendő szabászra?
Textilanyagok vágása Hidas szabászgéppel
Anyagok előkészítése a varrodai munkákhoz
A betanulási időszak után a feladatok önálló elvégzése
Mit várnak a jelentkezőktől?
A munkakör ideális olyanok számára, akik szeretik a precíz, pontos…Tovább a teljes cikkre
