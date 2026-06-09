Csökkent ezeknek a lakásoknak az ára: milliókat faragtak a tulajdonosok

Az ingatlanpiacon sokszor nem az új hirdetések jelentik a legjobb lehetőséget, hanem azok a lakások, amelyeknek időközben jelentősen csökken az ára. A jó ajánlatokról azonban könnyű lemaradni, hiszen mire a legtöbben észreveszik az árváltozást, addigra már komoly érdeklődés övezi az ingatlant.

Ebben segít az Ingatlantájoló Árfigyelő szolgáltatása és az OtthonTérkép mobilalkalmazás, amelyek azonnal értesítik a felhasználókat, ha egy figyelt ingatlan ára csökken, vagy új, a keresési feltételeknek megfelelő hirdetés jelenik meg. Most négy olyan lakást mutatunk, amelyeknek az elmúlt időszakban…