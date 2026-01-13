Megvették az első lakásukat – de az energiaszámlán jött a hidegzuhany

Ez derült ki arról, mit engedhettek meg maguknak az elsőlakás-vásárlók

Az Otthon Start Programról már szinte mindenki hallott, de van egy kevésbé látványos, annál fájóbb mellékhatása is. Az első lakás sokaknál nemcsak az álom kezdete lett, hanem a magas rezsiszámláké is – derül ki az MNB elemzéséből. Friss adatok mutatják meg, milyen állapotú ingatlanokra futotta azoknak, akik most vágtak bele életük első lakásvásárlásába – és a kép sok helyen meglepően kijózanító – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

Hol csaptak le a…