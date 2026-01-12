OECD szerint „jó” a magyar nyugdíj – akkor miért nem nyugtat meg senkit?
A magyar nyugdíjrendszer papíron teljesen rendben van Az OECD elemzése alapján 78.8%-os a helyettesítési ráta, vagyis a nyugdíj előtti átlagkereset 78,8%-át kapja egy nyugdíjas. Ami kiemelkedően jó érték az Európai Unióban. De ha ez így van (és tényleg így van), akkor miért félünk az állami nyugdíjtól? El kell mondani, hogy valójában vannak problémák, még akkor […]Tovább a teljes cikkre
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.