Továbbra sem élénkül az építési kedv, a 2025 első negyedévi KSH-adatok szerint az új lakások száma 2,7 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az új ingatlanok fele családi ház, jellemzően egyre távolabb Budapesttől. „Nagyon árérzékeny a vásárlói réteg, hiszen a többségnek nincs vagy kevés az önrésze, így nincs nagy mozgásterük” – mondta Horváth Péter, a GDN Ingatlanhálózat szakértője. A keresletet főként a CSOK és a babaváró hitel mozgatja, ezek határozzák meg a vásárlók lehetőségeit. Az elérhető árú telkek a fővárostól egyre messzebb találhatók, emiatt a munkába járás is egyre nagyobb kihívás a családok számára.

A CSOK-ból vásárolt újépítésű házak piaca továbbra is élénk, bár az átadott ingatlanok egyre távolabb vannak Budapesttől. A 2023-as évhez képest tavaly szinte minden tekintetben visszaesést tapasztalhattunk az újépítésű lakások adatait vizsgálva és a KSH adatai szerint a csökkenés 2025. első negyedévében is folytatódott.

Cégek és emberek

Az építkezési kedv csökkenése jobban érinti a vállalkozások által szervezett társasház beruházásokat, mint a saját célra való építkezést. Ezt a megállapítást arra alapozzuk, hogy az építtetők körében nőtt a természetes személyek aránya a vállalkozásoké pedig csökkent. Ezzel együtt pedig azt mutatják a KSH adatai, hogy az újonnan használatba vett ingatlanok fele családi ház, a társasházak és lakóparki ingatlanok számával megegyező számú házat adtak át 2024-ben. Ez mozdította el az átlagos nagyságát is az átadott ingatlanoknak, ez a szám 2024-ben 96,6 négyzetméter, ami magasabb a 2023-ban megfigyeltnél.

Marad a trend?

A statisztikai hivatal a kiadott használatbavételi engedélyek száma mellett az új (vagyis 2024-ben beadott) építési engedélyek és egyszerűsített bejelentések, összességében az építeni kívánt ingatlanok, számát is közzéteszi. Az adatok azt mutatják, hogy a nem lakáscélú épületeknél csökkenés várható, ugyanakkor a lakóingatlanokra szóló engedélyek és bejelentések száma minimálisan változott csak az előző évihez képest, vagyis ezen a területen stagnálás volt tavaly. Az idei év első negyedében a KSH nemrégiben kiadott adatai szerint 2704 új lakás épült, 2,7 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Hogy néz ki ez a piacon?

A GDN Ingatlanhálózat Új Otthon irodája kifejezetten az újépítésű ingatlanokkal foglalkozik. “Szerencsére mi nem tapasztaltuk ezt a visszaesést, átalakult ez a piac, de nem csökkent az érdeklődés” – szögezi le Horváth Péter az iroda tulajdonosa.

A szakember tapasztalatai szerint ma a CSOK és a Budapesttől való távolság a két meghatározója az újépítésű családi illetve ikerházak árának. A keresletet zömében fiatalok jelentik, akik a CSOK és a babaváró hitel segítségével vásárolnak, ez pedig megszabja mekkora összeget tudnak fizetni. “Nagyon árérzékeny a vásárlói réteg, hiszen a többségnek nincs vagy kevés az önrésze, így nincs nagy mozgásterük, ami a támogatásokból kifér, azt tudják megvenni.” Vagyis a CSOK és a Babaváró hitel igénybe vételével 40-60 milliót tudnak ingatlanvásárlásra fordítani.

Az emelkedő árakat a telekért kért összeg határozza meg, ami folyamatosan emelkedik, ahogy fogynak a beépíthető területek. A beruházók a fővárostól egyre távolabb vesznek telkeket, ahová modern, energiatakarékos, hőszivattyúval szerelt házakat építenek, melyek egy része már papírról elkel.

A családi ház ára az ingázás

Az átalakulás alapja tehát az a tény, hogy az elérhető árú telkek egyre távolabb vannak a fővárostól, a munkalehetőség azonban továbbra is ott található. Vagyis a most épülő és állami támogatásból megvásárolt családi házak tulajdonosai az új otthonukért, a támogatások által elvártakon túl, vállalják a bejárás nehézségeit is.

A budapesti és környékbeli fiatalok számára nemrég még Isaszeg, Maglód vagy Pécel megfizethető volt, ma már inkább Sülysáp vagy akár Hatvan körül épülnek az új házak.