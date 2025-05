A nyári időszakban nemcsak a szabadságolások és a napsütéses napok száma nő, hanem a lakáshitel-ügyintézések átfutási ideje is. A tapasztalatok szerint még a leggyorsabb bank esetében is legalább 3–4 hét szükséges a hitelbírálattól a folyósításig, de átlagosan 4–5 héttel érdemes kalkulálni egy egyszerűbb ügylet esetén is. Az elhúzódó ügyintézés ugyanakkor komoly kockázatokat hordozhat magában, különösen adásvételi szerződéshez kötött határidők esetén – késedelmi kamat fizetése vagy akár a foglaló elvesztése sem kizárt. A money.hu szakértői tippeket adnak a folyamat gyorsításához.

“Nyáron a banki folyamatok, különösen az ügyintézést igénylő tranzakciók hajlamosak lassulni a szabadságok miatt. Nem csupán a banki ügyintéző, de az értékbecslő, a bíráló kolléga a bankon belül, sőt, maga a hiteligénylő is szabadságon lehet. Bár a jobban szervezett bankok törekednek arra, hogy ilyenkor is legyen helyettesítés és egymás ügyeit vigyék a kollégák, az összkép akkor is az, hogy az átfutási idők jellemzően meghosszabbodhatnak a nyári időszakban” – hangsúlyozta Korponai Levente, a money.hu vezetője.

A hitelfolyamat gyorsítása ugyanakkor nem elérhetetlen cél, mi magunk is tehetünk érte – a money.hu szakértői összegyűjtötték azokat a lépéseket, amelyekkel érdemben rövidíthető az átfutási idő:

: A leggyakoribb csúszási ok a hiányzó vagy hibás dokumentáció. Személyes okmányok, munkáltatói igazolás, bankszámlakivonatok, adásvételi szerződés, tulajdoni lap – ezek mind kulcsfontosságúak. A munkáltatói igazolás esetében különösen gyakori a hiányos kitöltés, ami akár egyhetes késedelmet is eredményezhet, függően az új igazolás beszerzésétől. Célszerű hitelszakértő szakemberrel ellenőriztetni az igazolást beadás előtt. Érdemes az okmányaink érvényességi idejét is előre megnézni. Előzetes hitelbírálat és értékbecslés : Ma már egyetlen online űrlap kitöltésével három meghatározó nagybank pár napon belül választ ad arra, hogy megkaphatjuk-e a hitelt. Megéri tehát élni a lehetőséggel és akár már az ingatlankeresés szakaszában időt nyerni a finanszírozási lehetőségek pontos feltérképezésével. Ugyanakkor ha megvan a kiszemelt ingatlan és az értékbecslés már a hitelkérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, azzal szintén napokat spórolhatunk.

: Nemcsak az ár, hanem a gyorsaság is számít. Egy tapasztalt, független hitelszakértő például időt nyerhet nekünk azzal, hogy ismeri az egyes bankok aktuális átfutási idejét, ügyintézési szokásait, sőt, személyes kapcsolataival is gyorsíthatja a folyamatot. Elérhetőség és együttműködés : Az ügyintézés során rendkívül fontos, hogy az ügyfél gyorsan reagáljon a banki megkeresésekre, és azonnal pótolja az esetlegesen hiányzó adatokat vagy dokumentumokat.

Az ingatlanpiaci trendek is erősítik az ügyintézés gyorsaságának jelentőségét. 2025 első negyedévében Budapesten tízéves rekordot döntött a lakások értékesítési ideje – vagyis gyorsul a piac, ezzel párhuzamosan pedig nő a nyomás az ügyintézőkön. Az adásvételi láncban egymásra épülő ügyletek – az úgynevezett dominóügyletek – esetében létfontosságú a pontos időzítés. Egy elhúzódó hitelbírálat az egész láncolatot felboríthatja, és több ügylet is meghiúsulhat.

“Fontos hangsúlyozni, hogy a lakáshitel-igénylés átfutási ideje nem minden esetben zajlik a standard forgatókönyv szerint. Vannak olyan speciális élethelyzetek vagy ingatlanok, amelyek eleve bonyolultabbá teszik a folyamatot, és alapvetően befolyásolják, milyen gyorsan juthatunk el a hitelszerződés aláírásáig, vagy éppen a folyósításig. Ilyen például az építési hitel, amely egyedi dokumentációt igényel, a pótfedezet bevonása, ami újabb értékbecslést tesz szükségessé vagy az adóstárs bevonása is, akinek teljes pénzügyi vizsgálatát is el kell végeznie a banknak. Ugyanakkor a a támogatott hitelek igénylése, a vállalkozói vagy külföldi jövedelem igazolása, de a tulajdoni lap valóságtól való eltérése is jelentősen megnövelheti az átfutási időt .” – emelte ki Korponai Levente, a money.hu vezetője.