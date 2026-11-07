Megfordult a zuglói lakáspiac: 10–15 százalékot estek az árak, és mehet még lejjebb

Látványosan átbillent a piac Zuglóban és a XVI. kerületben. A kereslet gyengült, a kínálat nőtt, az eladási árak pedig idén már 10–15 százalékkal lejjebb kerültek. A Balla Ingatlan szerint ráadásul a tulajdonosoknak ma már komoly alkukkal és hónapokig tartó értékesítéssel is számolniuk kell.

A vevők ereje az elmúlt hónapokban egyértelműen megnőtt. Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint az átlagos alku már 3–7 százalék körül mozog, de a túlárazott lakásoknál a 10 százalékos engedmény…