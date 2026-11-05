Okosotthonok és vízparti életérzés Újbudán – Kétnapos nyílt nappal vár a Metrodom River
Teljesen berendezett mintalakással, különleges közösségi terekkel és személyes tanácsadással várja az érdeklődőket a Metrodom River 4. ütemének nyílt napja. November 13-án és 14-én a látogatók közelebbről is megismerhetik az újbudai lakóparkot, kérdezhetnek az értékesítőktől, és részletes tájékoztatást kaphatnak a lakásvásárlás folyamatáról.
Milyen érzés lehet egy olyan otthonban élni, ahonnan a Duna-part is könnyen elérhető, miközben a városi szolgáltatások és a korszerű technológiai megoldások is a mindennapok részét képezik? A Metrodom River 4. ütemének nyílt napján az érdeklődők személyesen is képet…Tovább a teljes cikkre
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