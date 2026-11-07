Akár 5 millió forintot is kaphatnak a társasházak a felújításra – itt vannak az új panelprogram részletei
Lakásonként akár négymillió forintos támogatás juthat a panellakások korszerűsítésére, a hagyományos építésű társasházaknál pedig ötmillió forint lehet a felső határ. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat már a Wekerle Panel Program és a Wekerle Társasházi Program főbb feltételeit is rögzíti. A cél 2030-ig legalább 60 ezer lakás felújítása, a vissza nem térítendő támogatás aránya pedig 30–50 százalék között alakulhat. A pályázati feltételek kidolgozására december közepéig kaptak határidőt az illetékesek – írja a Portfolio.
Megjelent a Wekerle Panel Program és a Wekerle…Tovább a teljes cikkre
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