Akár 5 millió forintot is kaphatnak a társasházak a felújításra – itt vannak az új panelprogram részletei

Lakásonként akár négymillió forintos támogatás juthat a panellakások korszerűsítésére, a hagyományos építésű társasházaknál pedig ötmillió forint lehet a felső határ. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat már a Wekerle Panel Program és a Wekerle Társasházi Program főbb feltételeit is rögzíti. A cél 2030-ig legalább 60 ezer lakás felújítása, a vissza nem térítendő támogatás aránya pedig 30–50 százalék között alakulhat. A pályázati feltételek kidolgozására december közepéig kaptak határidőt az illetékesek – írja a Portfolio.

Megjelent a Wekerle Panel Program és a Wekerle…