A Budapest környékén lakást keresők számára ma már nem kizárólag az számít, mennyi idő alatt érhető el a főváros. Egyre fontosabb szempont a lakókörnyezet minősége, a zöldterületek közelsége és az is, hogy milyen kényelmi szolgáltatások teszik élhetőbbé a mindennapokat. Vác mindezt egyszerre kínálhatja: a Duna-part közelsége, a városi infrastruktúra és Budapest elérhetősége mellett hamarosan egy új építésű lakópark is otthont adhat az ide költözőknek.

A Németh László úton épülő Dunakert Lakópark 152 lakással készül, a kisebb otthonoktól a tágasabb, családok…