Magyarországon is egyre népszerűbbek a készházak

A készházat építtetők több mint kétharmada veszi fel a családi otthonteremtési kedvezményt (csok) otthona kivitelezéséhez. Az árak ezen a piacon is megnőttek, harmincmillió forint alatt ma már nem érdemes építkezésbe vágni – mondta el a Magyar Időknek Kárpáti József, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) könnyűszerkezet-építő tagozatának elnöke, aki szerint kiszámítható éveket él a piac, amin a kedvezményes lakásáfa kivezetése sem fog változtatni.