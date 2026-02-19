Magyar ingatlanboom Cannes-ban: rekordokkal és giga-fejlesztésekkel érkezik hazánk a világ legnagyobb ingatlanexpójára

Március 9–13. között Cannes-ban, a világ első számú ingatlanpiaci seregszemléjén, a MIPIM-en mutatják meg magukat a magyar ingatlanfejlesztők – és nem üres kézzel érkeznek. Rekordot döntő ipari-logisztikai számokkal, új lakóprojektek hullámával, hotelboommal és több milliárd eurós befektetésekkel próbálják meggyőzni a nemzetközi tőkét: Magyarországon most komoly dolgok történnek – tájékoztatott a Portfolio.

A Magyarország-standon az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület, a Nemzeti Befektetési Ügynökség és a CBRE szakmai támogatásával mutatják be, merre tart a hazai piac – Budapesten és vidéken egyaránt.

Közel 1…