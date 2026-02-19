Kiderült a lista: ezek lehetnek az ország legmenőbb irodái – hamarosan eldől, melyik viszi a fődíjat
Új szakaszba lépett Az Év Irodája verseny, és most már hivatalos: megszületett a shortlist, vagyis azoknak az irodáknak a listája, amelyek közül hamarosan kikerül Magyarország legjobb munkahelyi tere. A döntősök között globális nagyvállalatok központjai, ikonikus magyar cégek székházai és látványos irodaház-fejlesztések is szerepelnek – olvashatjuk az Economx oldalán.
A végső győzteseket március 20-án hirdetik ki a MOM Sportban, de előtte még egy kulcsfontosságú lépés következik: a zsűri személyesen járja végig a döntős irodákat.
Most dől el minden: a zsűri élőben…
