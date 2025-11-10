Lecsaphatsz egy 1 eurós olasz házra – de jobb, ha felkészülsz a következőkre!

Egy mediterrán álom, pillanatok alatt rémálommá válhat.Tényleg léteznek házak Olaszországban, amiket jelképes 1 euróért lehet megvenni – de a valóságban ez az “ajándék” sokkal többe kerülhet, mint gondolnád… – olvashatjuk az Economx cikkében.

☀️ Ki ne álmodott volna erről?

Képzeld el: saját terasz Toszkánában vagy Szicíliában, kezemben egy hűs aperol, és a horizonton az olajfák. Nincs tél, nincs rohanás, csak dolce vita.És akkor jön a hír: “Olasz házak 1 euróért!”Na persze, ki tudna ennek ellenállni?

De mielőtt belevágnál, jobb, ha…