Budapest egyik legzöldebb lakóparkja most mutatja a legszebb arcát – így hűti a várost a Metrodom Green

Nyár közepén különösen látványos, milyen sokat jelenthet a növényzet egy sűrűn beépített városi környezetben. Míg az aszfalt és a beton napközben szinte ontja magából a meleget, addig a zöld homlokzatokkal és tetőkertekkel kialakított épületek kellemesebb mikroklímát teremtenek.

A IX. kerületben található Metrodom Green ennek az építészeti szemléletnek az egyik legizgalmasabb hazai példája: a több ezer növénynek köszönhetően ilyenkor valódi zöld oázisként tűnik ki a városi környezetből.

Amikor a növényzet nem dísz, hanem az épület része

A Millenniumi Városközpontban, a Vaskapu…