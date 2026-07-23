Budapest egyik legzöldebb lakóparkja most mutatja a legszebb arcát – így hűti a várost a Metrodom Green
Nyár közepén különösen látványos, milyen sokat jelenthet a növényzet egy sűrűn beépített városi környezetben. Míg az aszfalt és a beton napközben szinte ontja magából a meleget, addig a zöld homlokzatokkal és tetőkertekkel kialakított épületek kellemesebb mikroklímát teremtenek.
A IX. kerületben található Metrodom Green ennek az építészeti szemléletnek az egyik legizgalmasabb hazai példája: a több ezer növénynek köszönhetően ilyenkor valódi zöld oázisként tűnik ki a városi környezetből.
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