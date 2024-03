Különleges otthonra vágysz? Ezek az új lakások nem tucatmegoldásokat mutatnak!

Hova költözzön az, aki szeretne újépítésű lakásban lakni, de a hideg rázza a tucatmegoldásoktól? Ingatlanválogatásunkban most ilyen otthonokat kerestünk. Különleges helyszínek, különleges dizájnok, különleges műszaki megoldások. Tópark – Be My City Szeretnél a város zajától távolabb élni, de olyan helyen, ahol óvodák, iskolák, szolgáltatások, üzletek és munkalehetőségek tárháza vár? Ezt a koncepciót álmodták meg a Tópark…

