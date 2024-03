Heti összefoglaló: ingyenes lakásbiztosító váltás, élénkülő lakáshitelezés, CSOK Plusz érdekesség

Új erőre kapott a lakáshitelezés, ugyanis 2022 ősze óta nem folyósítottak a bankok annyi lakáshitelt, mint most januárban. Közben a lakásbiztosítási piac is teljes gőzre kapcsolt, hiszen márciusban szabadon és ingyenesen lehet biztosítót váltani, így nem meglepő, hogy a szolgáltatók kedvező ajánlatokkal igyekeznek egymástól ügyfeleket elcsábítani. A CSOK Plusz hitel iránt is jelentős egyelőre a […]