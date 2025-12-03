Kiadó modern utcafronti iroda vagy üzlethelyiség Angyalföld központjában a Kartács utcában

Budapest XIII. kerületének egyik legélénkebben fejlődő pontján kínálnak kiadásra egy 88 m2-es, utcafronti bejáratú, üvegportálos helyiséget, amely kiváló lehetőség irodai, kereskedelmi vagy szolgáltatási célú használatra. A helyiség esztétikus, modern kialakítású és azonnal birtokba vehető, így a beköltözéshez nem szükséges felújítással vagy előkészítéssel számolni. A belső terek korábban bemutatóteremként szolgáltak, ennek megfelelően világosak, letisztultak és jól tagoltak, ami könnyű alkalmazkodást tesz lehetővé szinte bármilyen vállalkozás számára.

Kiváló elhelyezkedés és folyamatos ügyfélforgalom

Az üvegportálos üzlethelyiség egyik legnagyobb erőssége a központi elhelyezkedés. Angyalföld…