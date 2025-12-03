Újabb hitelpiaci rekord az Otthon Start miatt

Lakóingatlan-adásvételi tranzakciószám-becslés és jelzáloghitel-előrejelzés 2025. november – A Duna House Cégcsoport havi Tranzakciószám-becslése (DH-TB) és jelzáloghitel-előrejelzése alapján 2025 novemberében országosan 9 503 lakóingatlan cserélt gazdát, a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege pedig elérte a 300 milliárd forintot.

Az előző hónapokhoz képest októberben jelentősen csökkent az ingatlanpiaci aktivitás. A Duna House saját adatai alapján készült becslés szerint országosan 9 503 lakóingatlan cserélt gazdát, ami 15,7%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az előző hónaphoz viszonyítva pedig 17,5%-os visszaesés tapasztalható.

Az Otthon Start Program (OSP) piacélénkítő hatása miatt augusztusban és szeptemberben látványosan nőtt a tranzakciók száma. A 13 426-es szeptemberi adásvételi csúcs után októberben már csökkenést mértünk, és ez a tendencia folytatódott most novemberben is.

A hitelpiacon viszont novemberben újabb rekordnagyságú havi ugrás látható. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass hazai adatai szerint novemberre 300 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen becsülhető, ami 53%-kal haladja meg az októberi értéket. Éves összevetésben pedig példa nélküli, 165%-os növekedés látható az MNB előző év azonos hónapjára vonatkozó statisztikáihoz képest.

A novemberi adatok alapján az OSP által generált augusztusi és szeptemberi kereslet novemberre minden korábbit felülmúló hitelezési rekordhitelvolument eredményezett.