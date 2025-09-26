Kiadó modern, bútorozott lakás hatalmas terasszal a XIII. kerületben

Ha modern, kényelmes otthont keresel Budapest szívében, akkor ez a XIII. kerületi, kiadó lakás tökéletes választás lehet számodra. A 63 m²-es, 6. emeleti ingatlan teljesen bútorozott és gépesített, így azonnal költözhető, különlegessége pedig a 26 m²-es, tágas terasz, amely ideális baráti összejövetelekhez vagy nyugodt pihenéshez a város felett.

Kényelmes és modern felszereltség

A Mohács utcai, nagy teraszos lakás minden részletében a kényelmet szolgálja:

A hálószobában egy 160 cm-es franciaágy és egy tágas, beépített gardróbszekrény vár.

A nappali egy kihúzható kanapéval…